Calciomercato Lazio, quanta concorrenza per Kim Min Jae: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - Aumenta la concorrenza per Kim Min Jae. Il difensore sudcoreano gioca in Cina nel Bejing Guoan, ma ha voglia di sbarcare in Europa. Dopo settimane di trattative con il Tottenham, gli inglesi hanno mollato la presa per il roccioso centrale. Soprannominato il Mostro per la sua fisicità imponente, il giocatore viene valutato circa 15 milioni di euro dal club cinese che non intende fare sconti. Oltre alla Lazio, come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, anche il Psv sarebbe molto interessato al giocatore e spingerebbe per portarlo in Olanda. Le prossime settimane saranno decisive e chiariranno il futuro del sudcoreano. Sarà in Italia, in Eredivisie o ci saranno ulteriori sorprese? Non rimane che attendere questo imprevedibile calciomercato.