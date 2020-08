Calciomercato Lazio, non solo Turchia per Bastos: anche il Rennes sulle sue tracce

Tra i probabili partenti in casa Lazio c'è sicuramente Bastos. Il difensore angolano è stato superato nelle gerarchie da Patric e per lui potrebbe aprirsi un nuovo capitolo lontano da Roma. Oltre all'asse con la Turchia, con il tentativo di inserirlo nella trattativa Muriqi con il Fenerbahçe e l'interesse del Başakşehir, la rassegna stampa di Radiosei riporta anche il Rennes tra le pretendenti. I francesi potrebbero inserirsi per il giocatore e Tare sta da tempo cercando un rinforzo nel pacchetto arretrato. Un acquisto verrà di certo fatto e, nel caso in cui dovesse partire anche un altro difensore tipo Luiz Felipe, sarebbero due le operazioni in entrata che verrebbero fatte.

