Austria - Italia, la Rai impone il giorno del via al Mondiale: la situazione

Il giorno del via al Mondiale in Qatar gli occhi dei tifosi dell'Italia saranno sintonizzati sull'Ernst Happel Stadion di Vienna. La nazionale di Mancini sarà impegnata in un'amichevole contro l'Austria, altra squadra tra le assenti alla rassegna iridata. Un'ultima beffa per gli azzurri, costretti a scendere in campo mentre a Doha viene alzato il sipario sul Mondiale.

DATA E ORARIO - La Figc, come riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe voluto giocare la partita il sabato sera, a tra giorni dall'amichevole con l'Albania. Tuttavia a opporsi è stata la Rai, che detiene i diritti della trasmissione di Austria-Italia: il sabato sera è uno slot assegnato inderogabilmente a 'Ballando con le stelle', programma di punta di Rai Uno. La controproposta della tv di stato prevedeva la disputa della sfida sabato alle 18:30, con diretta su Rai Sport invece di Rai Uno. La Figc ha declinato la proposta, non riuscendo a evitare un incrocio pericoloso, ai limiti dell'autolesionismo, per i tifosi azzurri.