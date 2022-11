Austria - Italia, minuto di silenzio in ricordo di Gerhard Rodax

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia di Roberto Mancini si prepara a scendere in campo nel match amichevole contro l'Austria in programma a Vienna alle 20.45. Prima del fischio d'inizio le due squadre osserveranno un minuto di silenzio in ricordo del calciatore Gerhard Rodax scomparso in un incidente stradale qualche giorno fa.

Nono solo, come accaduto anche a Tirana, questa sera non ci sarà né Var né la Goal Line Technology.