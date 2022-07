Barcellona, il pres. Laporta: "Tante offerte per De Jong, ma per ora..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il presidente del Barcellona Joan Laporta è intervenuto ai microfoni di ESPN per parlare di mercato e delle offerte ricevute per Frenkie De Jong: "È un nostro giocatore. Abbiamo ricevuto delle offerte, ma al momento non le accettiamo, vogliamo parlargli e scoprire esattamente cosa vuole. Dobbiamo chiarire alcuni aspetti che riguardano la sua situazione". Il suo nome è legato anche a quello di Milinkovic: entrambi infatti sono degli obiettivi del Manchester United. L'olandese è la priorità, il Sergente la prima alternativa.