Barcellona, Marca sicuro: "Messi non rinnoverà": ecco cosa è cambiato

"Questo matrimonio non sa da fare!". Parafrasando Manzoni, questo è il commento che viene da fare sulla vicenda che riguarda il rinnovo di Messi con il Barcellona. All'inizio si vociferava che quella passata potesse essere l'ultima stagione della Pulce in blaugrana, poi nelle ultime settimane le parti si sono avvicinate lasciando trapelare ottimismo, fino ad arrivare a oggi, giorno in cui Leo sembra più distante che mai dal club. Come riporta Marca, a pranzo ci sarebbe stato un incontro tra la dirigenza e i rappresentanti del giocatore: la richiesta di un unteriore taglio allo stipendio avrebbe definitivamente allontanato il capitano dalla sua squadra. Pare che al momento nemmeno il CEO Reverter, che ha un peso specifico non indifferente, possa fare qualcosa.