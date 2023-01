Barcellona nello scandalo, conversazioni choc: "Messi topo di fogna. Nano..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Lionel Messi ha finalmente coronato il suo sogno, l'ultimo da realizzare: vincere il Mondiale con la sua Argentina. E se al Barcellona è diventato grande tra Palloni d’Oro e Champions League a non finire, i rapporti tra Messi e i dirigenti catalani sono stati spesso burrascosi. Come riporta Rompipallone.it, sono emerse delle conversazioni via WhatsApp fra Roman Gomez Ponti, responsabile dell’area legale blaugrana e l’ex Presidente Bartomeu. Messi viene definito da Ponti un “topo di fogna” e che abbia imposto “ricatti e maleducazione che il club e noi che lavoriamo abbiamo subito da questo nano pompato di ormoni che deve la vita al Barça…".

Non solo, inoltre Messi viene accusato di essersi intromesso sui costi degli stipendi durante la pandemia: “E quando le cose vanno male ti arriva il mitico WhatsApp: ‘Presidente, abbassi gli stipendi degli altri, ma non tocchi Luis (Suarez, ndr) e me’”. Ponti mette nel mirino addirittura tutti i componenti della rosa blaugrana, definendoli “viziati e milionari insensibili che si sono rifiutati di concordare con il club le misure minime per garantire la nostra sostenibilità economica”.