Barcellona, quale futuro per Messi? Koeman: “Stiamo facendo di tutto per farlo restare”

Lionel Messi resterà al Barcellona? Questa è la domanda principale che circola dalla scorsa estate nelle vicinanze del Camp Nou. Solo qualche mese fa la Pulce sembrava a un passo dall'addio da club che lo ha cresciuto e valorizzato da quando era un ragazzo. Il numer 10 argentino ha portato i blaugrana sul tetto del mondo ma la sua avventura è arrivata a un bivio: proseguire con il Barcellona oppure provare una nuova esperienza. Nelle ultime settimane sembra che il sei volte Pallone d'Oro possa continuare il suo percorso in Catalogna. Lo ha confermato anche il tecnico Koeman nel corso della conferenza stampa pre partita contro il Valladolid: "Il futuro di Messi è una questione molto importante, cerchiamo di fare del nostro meglio affinché Leo possa restare con noi per più anni. Al momento, però, dobbiamo concentrarci sulla partita di domani, su cui dobbiamo concentrare i nostri pensieri. Il futuro e cosa accadrà sta al presidente, e alla sua squadra di lavoro, io come allenatore e i calciatori come giocatori dobbiamo dare risposte dal punto di vista delle partite".