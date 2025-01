Baroni a LSC: "Real Sociedad? Servirà la miglior Lazio. Queste gare..."

Marco Baroni parla a Lazio Stye Channel alla vigilia del match contro la Real Sociedad valido per la settima giornata di Europa League. L'allenatore dei biancocelesti ha presentato la sfida e ha detto:

Come si prepara una partita che può regalare gli ottavi?

"Si prepara con grande attenzione e motivazione. Sappiamo l'importanza della partita e le difficoltà che incontreremo perché è un avversario di livello internazionale. Una squadra con grandi individualità, solidità e compattezza, non a caso sono la seconda difesa in Europa. Di difficoltà in campo ce ne saranno, ma proprio per questo scenderà in campo la miglior Lazio per l'importanza di questa gara da affrontare in casa nostra con i nostri tifosi. Sarà una bella partita".

Quali sono le minacce principali della Real Sociedad?

"Hanno grandi individualità, soprattutto a metà campo. Martín Zubimendi è richiesto da grandissimi club. Hanno un centrocampo che ha mobilità, qualità e penetrazione. Sarà una partita difficile, ma ci servono queste gare di alto livello perché vogliamo misurarci con i grandi club e le grandi europee".

Cosa le sta dando l'Europa League?

"Un percorso e un'esperienza meravigliosa. Vogliamo andare avanti ed essere protagonisti. Noi dobbiamo pensare alla partita come se non ci fosse un domani e giocare per la posta piena"