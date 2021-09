Bartoletti torna sull'incontro con Sarri: "Ha un grande valore morale"

Maurizio Sarri si è perfettamente calato nell'ambiente romano. Il Comandante ha iniziato la sua avventura con la Lazio a luglio con il ritiro pre campionato, ma prima ha approfittato degli ultimi giorni di vacanza per incontrare uno dei suoi idoli, Francesco Guccini, tramite l'amico Marino Bartoletti. Il giornalista sportivo, in occasione della presentazione del suo nuovo libro "La cena degli dei" agli studenti della LUMSA di Roma, ha ricordato quel piacevole momento: "Similitudini tra la cena del libro e l'incontro vissuto con Sarri e Guccini? Beh intanto siamo ancora tutti vivi (ride, ndr). E' stata la sublimazione del mio amore per lo sport e per la musica. Hanno tante cose in comune. Guccini da tempo sognava conoscere Sarri e viceversa, io mi onoro dell'amicizia dell'uno e dell'altro. Sono due personaggi molto profondi, di grande valore morale e per questo ho creato questa cosa ed ero come un bambino divertito. Sarri si è sentito a Disneyland: provate a immaginare cos'è un pomeriggio passato accanto a Guccini. Devo dire che all'inizio era il cantautore a fare le domande all'allenatore, poi Guccini ha raccontato di come fosse nata la locomotiva, dei poeti trobadorici del ‘200 e di tutte le esperienze vissute e siamo rimasti entrambi affascinati. Ci siamo dovuti salutare perché di lì a poco Sarri avrebbe iniziato il ritiro con la Lazio, altrimenti saremmo rimasti. E' stata un'esperienza bellissima".