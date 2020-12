Bayern Monaco, il cons. Jung: "Contro la Lazio duello molto emozionante"

Sono i più forti d'Europa. Una delle quattro imbattute in questa edizione della Champions League, proprio come la Lazio. Anche per questo motivo, dopo aver scoperto di dover affrontare i biancocelesti, in casa Bayern Monaco hanno dimostrato grande rispetto per il prossimo avversario degli ottavi. A commentare il sorteggio è stato Andreas Jung, consigliere del club bavarese: "Per noi è un'incognita, non abbiamo mai giocato contro la Lazio in questa competizione. La Lazio ha fatto una buona fase a gironi, ha vinto due partite e pareggiate quattro, il che significa che è imbattuta proprio come noi. . Penso che sarà anche molto interessante vedere i due migliori marcatori della scorsa stagione, Ciro Immobile e Robert Lewandowski, affrontarsi. Sarà un duello emozionante!".