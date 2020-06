BeIN Sports: “Per motivi legali non trasmetteremo la Serie A"

BeIN Sports non trasmetterà la Serie A in ben 35 paesi del mondo, tra cui la Francia e il Medio Oriente. In un Tweet ufficiale l’emittente ha così dichiarato: “Per motivi legali, BeIN ha dovuto prendere la difficile decisione di non trasmettere partite di Serie A. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati, ma speriamo che continuerai a goderti gli altri contenuti sportivi premium sui nostri canali”.

LA QUESTIONE – Al centro delle polemiche tra l’emittente e la Lega di Serie A, ci sarebbe la vicenda BeoutQ, canale pirata saudita che ha trasmesso la Supercoppa italiana tra Juve e Lazio. Già nel 2019, BeIN aveva espressamente chiesto lo spostamento della sede della finale dall’Arabia Saudita, accusata di essere coinvolta proprio nel caso BeoutQ. Secondo l’Equique, la vera causa sarebbe legata alla richiesta di risarcimento chiesto dalla piattaforma televisiva Qatariota, per i danni ricevuti dall’epidemia di Covid, e per il mancato pagamento dei diritti tv. Tuttavia, la programmazione francese di BeIN Sports trasmetterà le partite di Serie A come previsto, mentre le proteste sui social nei paesi dove non andrà in onda continuano da giorni.

Serie A, Juric: "Non mi piacciono i 5 cambi, con il Cagliari ne ho utilizzati 3"

Cucchi: "Una vittoria della Lazio contro l'Atalanta sarebbe un segnale"

TORNA ALLA HOME PAGE