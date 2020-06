Serie A, Juric: "Non mi piacciono i 5 cambi, con il Cagliari ne ho utilizzati 3"

L'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric nella conferenza stampa alla vigilia della sfida al Napoli ha parlato della novità delle cinque sostituzioni: "Con il Cagliari ne ho utilizzati soltanto tre. A me non piacciono, non mi entusiasmano così tanto, anche se possono essere un aiuto. Si cambia mezza squadra, poi ovviamente se hai una rosa fantastica il discorso cambia. Ci sono certi ruoli in cui, se mi convincono durante la gara, preferisco non mettere mano".

