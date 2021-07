Belgio - Italia, l'emozione di Verratti: "Noi a viso aperto, questo è il successo del gruppo"

Al triplice fischio di Italia - Belgio, sfida che ha permesso agli azzurri di proseguire il cammino di Euro2020, anche Marco Verratti è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Siamo felici, lavoriamo tanto per questi obiettivi. Incontravamo una grande squadra, che negli anni ha dimostrato di essere tra le più forti. Abbiamo giocato a viso aperto e meritato la vittoria. De Bruyne? È un giocatore fantastico, ha dimostrato di essere uno dei più forti nel suo ruolo. Abbiamo pressato alto, non abbiamo fatto ragionare il Belgio, e questo ci ha permesso di non farli essere troppo pericolosi. Anche se hanno avuto delle occasioni, ma era inevitabile. Questo è il successo di un gruppo, non di un singolo. Ottimismo? Lo siamo sempre stati. Abbiamo questo tipo di gioco grazie al mister. Il risultato può cambiare, non si può decidere prima dell'inizio del match. Incontriamo un'altra grande squadra".

