Belgio- Italia - Spinazzola: rottura del tendine d'Achille, Europeo finito

AGGIORNAMENTO ORE 23:25 - Sensazioni negative purtroppo confermate. L'uscita in barella e in lacrime di Leonardo Spinazzola dal campo faceva presagire un brutto infortunio e poco dopo la fine della gara è arrivata la conferma. Il calciatore azzurro ha infatti riportato la rottura del tendine d'achille, un infortunio grave che segna la fine dell'Europeo per lui.

Brutte notizie per l'Italia di Mancini. Con molta probabilità finisce contro il Belgio l'Europeo di Leonardo Spinazzola. Il calciatore durante il secondo tempo della gara dell'Allianz Arena si è infortunato ed è stato costretto a lasciare il campo in barella e in lacrime. Possibile stiramento, ma in ogni caso un problema muscolare al flessore dal quale difficilmente potrebbere recuperare in breve tempo. Una perdita importante per gli azzurri.

