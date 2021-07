Lazio, Tare: "Speriamo sia un anno di gioie. E su Sarri e il mercato..."

Nel corso della conferenza per la presentazione del ritiro di Auronzo di Cadore, Igli Tare ha preso parola augurandosi una stagione importante per la Lazio: "Sono molto contento di presentare questo nuovo ritiro per la prossima stagione, ringraziamo il comune di Auronzo, c'è un rapporto ormai storico, che ha creato un entusiasmo incredibile per Auronzo e per i tifosi, che seguono sempre con piacere le avventure estive della Lazio. Speriamo che la nuova stagione sia piena di gioie per tutti noi". Svelate le date del ritiro e delle prime amichevoli, non si conoscono ancora le date della presentazione ufficiale di Maurizio Sarri. Tare ha detto che decideranno nei prossimi giorni e anche sul mercato non ha voluto sbilanciarsi: "Se verranno presentati nuovi calciatori ad Auronzo? Per i nuovi acquisti stiamo risolvendo i problemi che abbiamo prima, poi penso che la squadra verrà mano mano rinforzata con quelle che saranno le necessità. Per la presentazione di Sarri stiamo valutando con il presidente, domenica decideremo se fare la presentazione ad Auronzo o qui a Roma".