DIRETTA - Calciomercato Lazio, da Hysaj a Ribery: tutti i nomi della giornata

CALCIOMERCATO LAZIO – Il periodo più caldo dell’anno è arrivato. Non si tratta del meteo ma del calciomercato. Da ieri sono iniziate ufficialmente le trattative per accaparrarsi il giocatore migliore e stanno entrando sempre di più nel vivo. In casa Lazio si procede a piccoli passi e pian piano alcune operazioni sembrano farsi sempre più concrete.

DIFENSORI – In difesa si sta concretizzando l'affare che dovrebbe portare Hysaj in biancoceleste. C’è intesa tra la dirigenza capitolina e l’agente del calciatore. L’ex Napoli potrebbe affiancare Adam Marusic in difesa. Kezman, procuratore di quest’ultimo, è atteso nella Capitale per discutere proprio del rinnovo del suo assistito. Tra i pali confermati Strakosha e Reina, mentre spunta un nome nuovo per il centro della retroguardia:Jeremiah St. Juste. Ancora incerta la situazione di Lazzari che potrebbe lasciare la Lazio alla volta dell’Inter. La Lazio però è al lavoro per trovare un sostituto, tra i possibili candidati c’è Nahuel Molina.

CESSIONI - Se il destino di Lazzari è ancora in dubbio, nel mentre è ufficiale la cessione di Czyz al Warta Poznan, il classe 2001 torna in patria, non sarà l'unico a lasciare alla Lazio in questa sessione di calciomercato. Dalle cessioni dipenderanno anche gli acquisti richiesti da mister Sarri. Tare, nella conferenza stampa avvenuta oggi riguardo al ritiro di Auronzo di Cadore, ha deviato le domande sul calciomercato. Il diesse ha parlato della presentazione di Sarri, domenica andrà in scena un incontro per decidere la data e il luogo della conferenza stampa per il neo tecnico biancoceleste. Il direttore sportivo ha chiaramente detto che per i nuovi acquisti dovranno essere risolti determinati "problemi".

ATTACCO - L'attacco dipenderà soprattutto dalla cessione di Correa su cui è forte il Psg. Per quanto riguardano gli esterni offensivi, Ilicic è piu di un'idea ma sul giocatore dell'Atalanta c'è la concorrenza del Milan. Un altro nome uscito che è stato accostato alla Lazio è Frank Ribery. Il francese è andato in scadenza con la Fiorentina ed è attualmente svincolato ed è stato proposto. Le aquile hanno preferito declinare l'invito.