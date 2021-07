Lazio, in porta si ripartirà da Strakosha e Reina: la situazione

Nessuna sorpresa per ora per quanto riguarda i pali biancocelesti. La prossima stagione ripartirà da Thomas Strakosha e Pepe Reina anche se i due portieri, entrambi in scadenza nel 2022, vivono situazioni completamente differenti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei lo spagnolo nella passata stagione è diventato il titolare scalzando proprio l'albanese che fino a quel momento non si era mai accomodato in panchina. Reina è stato un fedelissimo di Sarri al Napoli. Strakosha e la Lazio non hanno ancora parlato di rinnovo, la società lo proporrà al giocatore ma non è detto che firmi. L'albanese potrebbe infatti decidere di rimanere e poi a gennaio accasarsi con un altro club. Tutto dipenderà dalle scelte del tecnico.

