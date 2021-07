Calciomercato Lazio, se parte Lazzari piace Molina: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Grandi manovre sulla corsia destra dove la Lazio deve risolvere la grana Marusic. Il montenegrino deve rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. L'agente Kezman è atteso a Roma nei prossimi giorni per trattare con la società. Manuel Lazzari, invece, potrebbe essere un obiettivo dell'Inter per sostituire il partente Hakimi (in ballo anche Zappacosta e Bellerin). Se l'ex Spal dovesse lasciare la Capitale per volare a Milano, la Lazio avrebbe già in mente il possibile sostituto. Come sottolinea l'edizione de Il Tempo, si tratta di Nahuel Molina, esterno dell'Udinese, alle prese con la Copa America. Nell'ultima stagione è stato impiegato da Gotti in 29 occasioni, mettendo a referto anche due gol. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Una strada difficilmente percorribile, che verrà intrapresa solo nel caso in cui dovesse partire Lazzari.