Calciomercato Lazio, dalla Germania: "Interesse per St. Juste, difensore del Mainz"

Nuovo nome per il calciomercato biancoceleste e la notizia arriva direttamente dalla Germania. La Lazio avrebbe infatti fatto un primo sondaggio per Jeremiah St. Juste conosciuto come Jenny St. Juste difensore centrale del Mainz, olandese di origini caraibiche. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei St. Juste è un difensore centrale di piede destro ed è la prima volta che viene accostato ai biancocelesti. Su di lui c'è la concorrenza di Dortmund, Wolfsburg e Bayer Leverkusen ma la Bild riferisce di un sondaggio della Lazio per il 24enne. Il contratto con il Mainz è in scadenza nel 2023 ma può partire per una cifra vicina ai 15 milioni.

Maurizio Sarri ha infatti richiesto un centrale destro che possa essere un'alternativa a Luiz Felipe visto che Radu verrà utilizzato maggiormente come centrale. Anche Vavro verrà valutato nel ritiro di Auronzo di Cadore ma l'intenzione della Lazio è quella di acquistare un solo giocatore in quel reparto. Tra gli altri nome è stato proposto anche German Pezzella della Fiorentina in scadenza nel 2022 e in uscita. Smentita invece la trattativa che portava al diciannovenne Piero Hincapié, centrale ecuadoriano del Talleres.

