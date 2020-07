Benevento, il ds Foggia: "Mi ispiro a Tare, lui e Paratici i migliori al mondo"

Il Benevento, con 7 giornate di anticipo, è riuscito a guadagnarsi la promozione in Serie A per il prossimo anno. Tra i segreti societari, oltre al grande lavoro di Pippo Inzaghi, c'è anche Pasquale Foggia, direttore sportivo degli stregoni. L'ex calciatore della Lazio ha rivelato ai microfoni di TMW Radio i suoi punti di riferimento: "Mi ispiro a Paratici e Tare, che sono il top al mondo. Sono due figure di riferimento per noi giovani che stiamo iniziando un percorso. Promozione? Sono contento per il presidente, perché merita palcoscenici importanti. E per Pippo perché in questo mondo si è troppo veloci nell'etichettare tecnici e giocatori. Ha vissuto un momento di difficoltà lo scorso anno a Bologna e quest'anno si è ripreso quello che gli avevano tolto. E' un grande professionista, una competenza incredibile"

Lazio, Budoni: "Con il Lecce tanti errori. Inzaghi dovrà ridare stimoli alla squadra"

Lazio, stangata per Patric: 4 turni e multa per morso a Donati

TORNA ALLA HOME PAGE