Lazio, Budoni: "Con il Lecce tanti errori. Inzaghi dovrà ridare stimoli alla squadra"

Riccardo Budoni, ex portiere biancoceleste, ha commentato ai microfoni di Lazio Style Radio la sconfitta della Lazio sul campo del Lecce: “La gara è stata determinata da episodi, dai problemi fisici e da assenze pesanti. Ci sono stati errori tecnici dovuti anche a mancanza di concentrazione. Può essere ci sia anche un problema di testa dovuto a una mancanza di tranquillità mentale. Il risultato di ieri e quello della Juve, dimostrano poi che questo campionato sarà imprevedibile e ricco di sorprese fino alla fine”.

SOLUZIONI – "Chiaramente i risultati incidono sul rendimento delle partite, ma i giocatori devono riabituarsi a certi ritmi che ancora non hanno. Alla Lazio non manca il carattere, e le vittorie in rimonta contro Fiorentina e Torino, arrivate non con il bel gioco, ne sono una dimostrazione. Bisogna resettare da zero quanto fatto fin'ora, e sono certo che Inzaghi sarà bravissimo a ridare stimoli e fantasia a questa squadra".

