Benevento, Maggio: "La Lazio tra le candidate alla vittoria dello scudetto"

Si è conclusa 0-0 la gara tra Lazio e Benevento, ultimo test amichevole dei biancocelesti prima dell'esordio in campionato contro il Cagliari. A qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Pasqua, il difensore giallorosso Christian Maggio ha analizzato la partita ai canali ufficiali del club: "Bel test di campionato, anche se per noi non è ancora iniziato. Oggi era partita vera, contro una formazione che è tra le candidate a vincere lo scudetto. Abbiamo cercato di metterli in difficoltà sulle cose che avevamo preparato in settimana. Questo bel pareggio ci prepara per l'inizio del campionato".

LA SERIE A - "Dalla Juve allo Spezia, lo spirito e la mentalità devono essere sempre gli stessi. Sappiamo che la Serie A sia diversa dalla Serie B. Qui ti possono punire in qualsiasi momento. Cattiveria e qualità. Con queste due cose possiamo toglierci soddisfazioni. Ci deve dare una forza in più per affrontare il campionato nella maniera giusta".

LA SFIDA - "A parte i primi 10 minuti che eravamo un po' contratti, ma penso sia anche normale così. Poi ci siamo liberati e abbiamo giocato bene, più di una volta abbiamo messo in difficoltà la Lazio. Frutto del lavoro fatto in ritiro e durante la settimana. Questo dobbiamo fare, non lasciare niente al caso, per lavorarci. Sono arrivati giocatori importanti per darci una mano. Cercheremo da sabato di ingranare da subito e fare più punti possibile".

IL MERCATO - "Sto lavorando bene e tanto. Lo staff è molto preparato e mi stanno mettendo in forma al massimo. Cercherò sempre di dare il mio apporto, siamo 25 e tutti sono importanti. Sabato sarò pronto ma sarà sempre il mister a decidere chi far giocare. Cantiere aperto per tutte le squadre adesso. Fino a che non si chiuderà il mercato. In 10 mesi dobbiamo giocare sempre, spesso. Sono curioso. A parte noi che dobbiamo fare un campionato a parte, penso che anche le più blasonate faranno un po' di fatica. Ci vorrà il gruppo, essere pronti e dare sempre il massimo".

Serie A, buona la prima per la Fiorentina: Castrovilli affonda il Torino di misura

Riapertura stadi, Spadafora: "L'obiettivo è arrivare a una percentuale sulla capienza"

TORNA ALLA HOMEPAGE