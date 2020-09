Serie A, buona la prima per la Fiorentina: Castrovilli affonda il Torino di misura

Si è aperta ufficialmente la stagione 2020/21 della Serie A. Le prime due squadre a scendere in campo sono state Fiorentina e Torino al Franchi, con i viola che hanno superato di misura la squadra di Giampaolo. Decisivo per l'1-0 finale il gol di Castrovilli al 78', bravo a spingere a rete l'assist di Chiesa dopo una bella azione personale. A nulla è servita la grande prestazione di Sirigu che con le sue ottime parate ha tenuto a galla i suoi fino all'ultimo, ma gli attacchi dei granata sono stati piuttosto sterili. Annullato un gol a Belotti al 95' per fuorigioco, sarebbe stato un punto d'oro per gli ospiti visto l'andamento del match. Appuntamento a questa sera alle 20:45 per l'altro match di giornata, Hellas Verona - Roma in scena al Bentegodi.

