Bergomi: "La Lazio voleva vincere il derby, la Roma non ha fatto nulla"

A fare la differenza nel derby è stata la determinazione. Ne è convinto Beppe Bergomi, che a SkySport ha analizzato il confronto tra Lazio e Roma di venerdì scorso: “La Lazio ha dominato per tutti e 90 i minuti. Perché Fonseca non ha cambiato? Quando sbagli completamente la partita, andare sulla tattica diventa più difficile. Effettivamente sembrava di vedere una squadra - la Lazio - più pronta e più cattiva. Questa partita la sentono di più rispetto alla Roma, che aveva diversi esordienti. Non è normale per i giallorossi affrontare una partita così importante in quel modo. Mentre i calciatori laziali sono quelli lì da anni, la volevano vincere e l’hanno preparata meglio”.