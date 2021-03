Bergomi sulle italiane in Champions: “Siamo indietro per mentalità e velocità”

Per la prima volta dal 2015/16 l'Italia non porterà nessuna squadra ai quarti di finale di Champions League. Dopo l'uscita dell'Inter nella fase a gironi, anche Juventus, Atalanta e Lazio sono state eliminate rispettivamente per mano di Porto, Real Madrid e Bayern Monaco. Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di QS per parlare del mezzo disastro delle squadre italiane nella competizione più importante d'Europa: "Siamo indietro per mentalità e velocità della palla. Le nostre partite sono molto tattiche e ciò rallenta l’intensità. In Europa vedi 12-13 falli a partita, in Italia i giocatori si gettano a terra e urlano".