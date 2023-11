Bergonzi distrugge Prontera: "E' il peggiore. Ecco il mio voto all'arbitraggio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alberto Fornasari

Brutta prestazione della Lazio che cade all'Arechi sotto i colpi della Salernitana ultima in classifica. Pessima anche la direzione arbitrale da parte di Prontera che, prima non fischia un rigore evidente alla Lazio (ma viene salvato dal Var), e poi grazia Gyomber evitandogli la seconda ammonizione nel giro di pochi minuti per un brutto fallo in ritardo su Marusic.

Nel corso della Domenica Sportiva, l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha commentato così: "Direzione di gara molto insufficiente, la peggiore di questo weekend. Rigore assegnato dal Var per la trattenuta di Gyomber su Immobile. Prontera fa segno che non c’è nulla, ma è un errore grave perché siamo in campo aperto e in uno contro uno. Il fallo è netto, rigore solare che andava concesso già dal terreno di gioco. Per fortuna c’è il Var che lo aiuta e, giusta l'ammonizione per il difensore".

"Guardate poi l’intervento successivo di Gyomber su Marusic. Assolutamente scomposto, imprudente e inutile. Meritava l’ammonizione che sarebbe stata la seconda. Non a caso Inzaghi ha lasciato Gyomber negli spogliatoi. In questi casi il Var non può intervenire, arbitraggio voto 4".