Berlusconi: “Il calcio non è un’urgenza, se ne riparli dopo l’estate”

Il Coronavirus ha fermato anche il calcio, che ora cerca di programmare la ripartenza. Ospite a Porta a Porta, anche Berlusconi ha detto la sua: "Sono un uomo di sport e quindi non sarò io a sottovalutare il valore del calcio, però adesso mi sento di dire che calcio non è un’urgenza. Meglio riparlarne dopo l’estate. Non credo che riaprire il campionato sia una soluzione, giocare a porte chiuse è triste e comunque c’è il contatto fisico dei giocatori".