Boateng esce allo scoperto: dopo la Satta ecco la nuova fiamma

Kevin Prince Boateng e Melissa Satta hanno chiuso malamente il loro rapporto. Il calciatore, ora in forza all'Hertha Berlino, e la showgirl, quota rosa nel Club di Caressa, sono stati insieme per anni e dal loro amore è nato Maddox. Dopo anni di condivisione il sentimento si è spento, nonostante entrambi abbiano provato a riaccendere la fiamma della passione per amore del figlio. Dopo la rottura entrambi hanno preso strade diverse: l'ex velina è rimasta a Milano dove è tornata a essere felice con l'imprenditore Mattia Rivetti, mentre l'attaccante è tornato in Germania. Il Boa non ha mai parlato della sua vita sentimentale, ieri è uscito allo scoperto... CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO