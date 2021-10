Bodo Glimt - Roma, allontanato tifoso giallorosso: la causa è il razzismo

La Roma affonda in Norvegia perdendo 6-1 sul campo del Bodo Glimt. Un tifoso giallorosso però è riuscito a fare peggio anche dei giocatori in campo. Come riporta il profilo Twitter ufficiale della polizia norvegese del distretto relativo alla città di Bodo il supporter della squadra di Mourinho è stato allontanato dallo stadio dopo aver urlato espressioni razziste. Una brutta pagina che fa il paio con gli ululati razzisti di domenica scorsa indirizzati a Moise Kean.

POSSIBILE PROCEDIMENTO PENALE - Il capo distretto Kai Eriksen sempre alla stampa norvegese ha riferito che si sta valutando l'apertura di un procedimento penale contro il tifoso. L'allontanamento è avvenuto senza ulteriori intoppi.