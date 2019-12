Bologna, Dzemaili: “Mihajlovic ha fatto cose straordinarie per noi”

Sono passati cinque mesi dall'annuncio che ha scosso il mondo del calcio, le prime parole sulla propria leucemia pronunciate da Sinisa Mihajlovic. Cinque mesi durissimi, per il serbo e i suoi cari. Oltre che per i milioni di affezionati a un uomo che ha dato e darà tanto all'Italia, e ai suoi giocatori. Tra i protagonisti di questa vicenda ci sono infatti anche loro, i calciatori del Bologna. E uno dei leader dello spogliatoio, il capitano Blerim Dzemaili, ne ha parlato così alla Gazzetta dello Sport: "Quel collegamento via Skype (durante il ritiro estivo, ndr) ci rimarrà impresso nella mente per tutta la vita. Era il 13 luglio e piansi. Gli abbiamo detto che lui per noi aveva fatto cose straordinarie. Ci siamo tutti stretti più forte. La visita in ospedale dopo Brescia-Bologna 3-4? Lì, nell'andare e nel vederlo alla finestra, si è visto tutto il bene che ci vogliamo".

