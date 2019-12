Salernitana, Fabiani (ds): “Kiyine è incedibile. Non siamo la succursale della Lazio”

Prima Ventura, poi anche il ds Fabiani. La Salernitana sta allontanando con forza i rumors sul mercato in uscita, specialmente quelli riguardanti Sofian Kiyine. Nelle ultime settimane, infatti, si è parlato spesso di un possibile ritorno alla Lazio del capocannoniere dei granata (autore di una doppietta contro il Pordenone, ndr). Voci del tutto infondate, secondo il ds dei campani: “Nessuno è sul mercato, a meno che non ci sia una bocciatura del tecnico o un problema di natura disciplinare” - ha detto nella conferenza stampa post-partita - “Non è nemmeno il caso di fare promesse, a noi interessa ricordare che non siamo la succursale della Lazio. Pertanto Kiyine è incedibile a prescindere da chi lo richiede, Lazio compresa". Stando alle parole di Fabiani, dunque, almeno fino a giugno i biancocelesti dovranno rinunciare al marocchino. Si attendono sviluppi.

CALCIOMERCATO LAZIO, IL TORINO VUOLE BADELJ

LAZIO, LE PAROLE DI DIACONALE

TORNA ALLA HOMEPAGE