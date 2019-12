Salernitana, un “laziale” on fire: doppietta pazzesca di Kiyine al Pordenone

AGGIORNAMENTO ORE 16:50 - Ed è doppietta. Pazzesco il secondo gol di Kiyine, quello del 4-0 Salernitana. Un destro a giro da fuori telecomandato all'incrocio dei pali. Il colpo del campione, realizzato con una facilità disarmante. Ora il suo bottino in campionato sale a 7 reti: è il capocannoniere assoluto dei granata. E le voci di un suo ritorno alla Lazio, al netto delle smentite, potrebbero infiammarsi nuovamente.

Ecco il gol di Sofian Kiyine. Mancava da un paio di giornate, ma era nell'aria. Non tanto per le prestazioni del giocatore in prestito dalla Lazio, quanto per come il suo nome è rimbalzato in cima alle cronache di calciomercato (e tra le mura di Formello) nelle ultime settimane. Da tempo si parla del suo ritorno a Roma, anche se proprio ieri il tecnico della Salernitana - Gian Piero Ventura - ha smentito le voci sul suo conto. In ogni caso, parole alle quali l'ex Chievo ha anteposto il rendimento sul campo. Dopo qualche partita sottotono, infatti, Kiyine è salito finalmente in cattedra siglando con un bellissimo destro dal limite dell'area il gol del 3-0 granata sul Pordenone. Si tratta del suo sesto gol stagionale. Una sassata che va a suggellare la grande partita di uno dei più talentuosi “laziali” a Salerno. A Roma, ritorno a gennaio o meno, c'è comunque più di un motivo per sorridere.

