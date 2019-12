Lazio, ricordate Yazici? Rottura del crociato per il turco. Domani sarà a Roma

Durante il mercato estivo il nome di Yusuf Yazici è stato più volte accostato alla Lazio. Sembrava dover essere lui il vero rinforzo del centrocampo biancoceleste, ma alla fine l'operazione non si è mai concretizzata. Il Lille è riuscito ad assicurarsi le sue prestazioni. O almeno ci ha provato. Già, perchè l'ex Trabzonspor ha rimediato un grave infortunio nell'ultima partita di campionato contro il Monaco: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Rischia di non riuscir a far parte nemmeno della compagine che affronterà gli Europei, la Turchia, di cui Yazici è stato trascinatore durante le qualificazioni. Come riporta il sito Flashsport, domani il giocatore sarà proprio a Roma per affrontare la riabilitazione post - operazione sotto la sorveglianza del Prof. Mariani.

LAZIO, LE PAROLE DI LUIS ALBERTO

LAZIO, BRESCIA TAPPA PER LA STORIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE