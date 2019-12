Lazio, una maglia di Immobile è per sempre: come la felicità di questo bimbo - VD

Un diamante? No, la maglia bandiera di Ciro Immobile. Che poi in fondo sono un po' la stessa cosa, e restano per sempre. Tra le scanalature dei ricordi e il reparto “Lazio” nell'armadio. A riguardarla tra 20 anni così com'è ora, immutata nel tempo. Come la felicità di questo bambino, un aquilotto biancoceleste che quella maglia l'ha ricevuta per Natale 2019. Il video, pubblicato su Instagram, sta già facendo il giro della rete. Testimone della gioia di un piccolo tifoso laziale alle prese con il regalo migliore dell'anno. La casacca simbolo della Lazio e del suo idolo. Ecco, loro, resteranno per sempre.

