Calciomercato Lazio, interesse del Torino per Badelj: la situazione

Un solo anno alla Lazio, poi il ritorno in prestito alla Fiorentina. Milan Badelj in estate ha scelto di indossare di nuovo la maglia viola, ma la sua seconda parentesi gigliata finora non è stata positiva. Il giocatore tuttavia gode di apprezzamento e, secondo quanto riportato da La Stampa, il Torino avrebbe manifestato interesse. Nel caso in cui i granata decidessero di fare un tentativo, dovrebbero convincere la Fiorentina a rinunciare al prestito fino a giugno e la Lazio, proprietaria del cartellino.

