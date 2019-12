Lazio, Canigiani: "Valutiamo la riapertura della campagna abbonamenti"

Il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per fare il punto della situazione su alcuni temi, partendo dalla possibilità della riapertura della campagna abbonamenti:"Ci stiamo lavorando, stiamo facendo alcune analisi e verifiche. Potrebbe essere un'ipotesi per l'anno nuovo: sarebbe per il girone di ritorno e stiamo valutando se inserire anche la partita col Verona. Poi ci sono anche big match come Lazio - Inter e Lazio - Milan, ma saranno tutte partite fondamentali".

STORE IN CENTRO: "Sta andando molto bene. La maglia celebrativa della Supercoppa era esposta già dal giorno dopo, in molti l'hanno comprata. E' stato un Natale doppiamente positivo".

SUPERCOPPA: "Ci sarà assolutamente un tour della Coppa nei Lazio Store. Adesso stiamo studiando quali saranno i momenti migliori per farlo"

DERBY: "I biglietti sono in vendita, non abbiamo un dato sui biglietti comprati dai tifosi biancocelesti, chiederemo alla Roma di aggiornarci su questi dati"

BRESCIA - LAZIO: "Anche in questo caso, dobbiamo attendere notizie dalla società ospitante, quindi dal Brescia. Comunque credo che sia imminente la partenza della vendita dei biglietti"

