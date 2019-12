Lazio, è tempo di rinnovi: da Luis Alberto ai veterani, ecco chi aspetta

LAZIO, SITUAZIONE RINNOVI - Non solo cessioni, la Lazio tiene d'occhio il capitolo legato ai rinnovi e studia le prossime mosse in vista del nuovo anno. Sono diversi i pilastri che il club biancoceleste vuole tenere con sé ancora a lungo, tra scadenze più imminenti ed altre che vanno solamente affrontate in tempo per evitare di cadere in situazioni spiacevoli. Partiamo da Luis Alberto: lo spagnolo ha il contratto fino al giugno 2022, tra le parti c'è già un'intesa di massima, Tare vorrebbe prolungare fino al 2024. Il 'Mago' è in un momento di forma straordinario, l'entusiasmo che si respira ora in casa Lazio potrebbe rappresentare il momento ideale per stringere un nuovo accordo. Discorso uguale per Luiz Felipe, sempre più al centro del progetto tecnico della società e di Inzaghi. Campionato dopo campionato, sta dando certezze dimostrando una crescita di personalità importante. La Lazio non ci vuole rinunciare, anche per lui è pronto il rinnovo fino al 2024 e chissà che dopo la vittoria della Supercoppa non sia scattata l'ora della fumata bianca. Fumata bianca che potrebbe arrivare pure per Bastos: il contratto dell'angolano scade nel 2021, ha tempistiche diverse dagli altri due, sicuramente più urgenti. Le ultime buone uscite del difensore potrebbero convincere la società a puntare ancora su di lui. Infine, i casi legati a Parolo e Lulic. Sono due colonne portanti della Lazio, leader imprescindibili di questa squadra, ma hanno entrambi una situazione contrattuale (scadenza giugno 2020) da risolvere senza aspettare oltre. Il capitano ha 33 anni, l'ex Parma 34 (li compiono entrambi a gennaio), ma è difficile pensare che il club si voglia privare di due come loro. L'idea di rinnovare per un altro anno potrebbe essere quella più logica.

