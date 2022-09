Bologna, esonero Mihajlovic: il retroscena sulla decisone

TUTTOmercatoWEB.com

Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Nel pomeriggio è arrivata la conferma, dopo il summit tra la dirigenza dei felsinei e il tecnico serbo. La separazione però non è stata consensuale: come riportato da Il Resto del Carlino infatti la decisione era già stata presa nella giornata di ieri ma solo oggi è stata comunicata all'allenatore che non ha voluto rescindere consensualmente il contratto. Per questo motivo quindi il Bologna he deciso di esonerarlo.