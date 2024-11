Bologna, Italiano: "Castellanos sta facendo bene. Mentre su Casale..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della partita tra Lazio e Bologna, in programma domani alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma e valida per la tredicesima di Serie A, è intervenuto in conferenza da Casteldebole il tecnico falsineo Vincenzo Italiano, il quale ha raccontato anche un aneddoto su Marco Baroni:

"Io e Baroni siamo anche stati compagni a Verona e io ricordo che andavo in camera sua durante i ritiri e mi facevo raccontare gli aneddoti su Maradona. Ogni volta che ci incontriamo è un grandissimo piacere e ci salutiamo sempre con grande affetto".

TATY -"Castellanos sta facendo bene e l'allenatore gli da continuità, così come Kean. Quella continuità però bisogna guadagnarsela perché dietro ogni giocatori ci sono altri compagni che spingono per giocare. In relazione ai nostri attaccanti penso che sia Castro che Dallinga hanno avuto le loro occasioni e continuano a giocarsela quotidianamente. Questo è il motivo per cu non bisogna mai smettere di lavorare duramente. Forte chi gioca ma ancora di più quello che 'deve rubare la pagnotta' al compagno".

INFORTUNATI - "Dallinga sta bene. Abbiamo parlato ieri perché voglio che il suo obiettivo e il suo focus sia quello di fare gol sempre e un ragazzo giovane e di talento come lui non deve mai smettere di essere affamato. Castro è rientrato ieri. Ha una situazione da gestire che però non è nulla di grave. E' in condizione, sta bene e può dare il 100%".

CASALE - "Nicolò ha lavorato bene. Dopo Genoa Beukema e Lucumì stanno facendo bene e stanno avendo la possibilità di darsi continuità. Ci sarà però bisogno di tutti. Casale in settimana ha lavorato con Beukema mentre Lucumì ha fatto il primo vero allenamento ieri. Casale a Roma ha avuto la possibilità di rimettersi in gioco negli ultimi minuti e sono sicuro che se avrà l'occasione si farà trovare pronto".