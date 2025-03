Bologna - Lazio, al Dall'Ara è invasione biancoceleste: il dato sui tagliandi venduti

TUTTOmercatoWEB.com

Alle spalle la splendida e meritata qualificazione ai quarti di finale di Europa League. La Lazio è chiamata, prima della sosta, a scendere in campo contro il Bologna in un big match cruciale per la lotta al quarto posto. La squadra di Baroni potrà contare anche sui tifosi biancocelesti che, come sempre accade anche in trasferta, sono pronti a riempire il settore ospiti e non solo.

Come appreso dalla nostra redazione saranno infatti 2.500 i supporter che riempiranno lo spicchio dedicato ai tifosi ospiti. Non solo, saranno 400 i tifosi nella Curva San Luca e 300 quelli in Tribuna Coperta per un totale di 3.200 cuori biancocelesti pronti a sostenere la squadra per tutto il match.

Pubblicato il 15/03