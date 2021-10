Bologna – Lazio, Mihajlovic: “Oggi faremo una gran partita, sono fiducioso”

Manca poco al fischio d’inizio tra Bologna e Lazio al Dall’Ara. Entrambe le squadre hanno qualcosa da dimostrare, la continuità è importante per i biancocelesti mentre la svolta è fondamentale per i felsinei. AI microfoni di Sky è intervenuto nel prepartita Sinisa Mihajlovic per analizzare la situazione dei rossoblu: “Una domenica in cui può succedere. Non era un ritiro punitivo ma un modo per cercare di trovare la concentrazione mancata nella gara con l’Empoli. Abbiamo lavorato su quello, dobbiamo migliorare su atteggiamenti intensità e concentrazione. Non basta essere più forti sulla carta ma bisogna dimostrarlo sul campo. Una bella settimana di lavoro ma siamo stati bene e i ragazzi sono fiduciosi come lo sono io. Oggi faremo una gran partita. Difesa? Questo lo abbiamo già detto anche dopo l’Inter, quando incontriamo queste squadre che sono più forti di noi dobbiamo avere qualche accorgimento e oggi lo abbiamo fatto. Dobbiamo vedere dopo la partita se abbiamo fatto bene o no. Dovremo cambiare qualcosa ma non esiste un modulo che ti fa vincere o perdere partite, dipende da quello che ognuno di noi mette in campo per vincere”

