Sarri, occhio allo spionaggio: Mihajlovic impara e "ruba" per Bologna-Lazio

RASSEGNA STAMPA - Oggi è match day. La Lazio sfida il Bologna alle 12:30 al Dall'Ara. Sarri vuole dare continuità alle ultime due vittorie agguantante nel derby e in Europa League. Mihajlovic vuole rialzarsi e invertire la rotta dopo i dodici gol incassati nelle ultime tre partite. Tra Lazio e Bologna c'è una sorta di intreccio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, diversi anni fa, quando allenava la Sampdoria, Sinisa Mihajlovic chiese di poter assistere agli allenamenti di Maurizio Sarri. Gli allenatori si studiavano, si guardavano, si piacevano. "Il team manager andò a dirglielo - racconta Sinisa -, ma Sarri credeva che lo stesse prendendo in giro. Maurizio lo conosco, è bravo, fa giocare bene le sue squadre. Dà un’impronta. Lo ha fatto a Empoli, e con giocatori più forti lo fa anche meglio. Affrontarlo sarà un po’ come una partita a scacchi". Quando si parla di Mihajlovic impossibile non ricordare il suo trascorso tra le fila della Lazio, dalle punizioni ai trofei: 126 presenze condite da 20 gol. Quest'estate il popolo laziale credeva persino che tra Sinisa e la Lazio potesse ricrearsi qualcosa, quando invece il club ha deciso di virare su Sarri. Oggi dunque sarà intreccio tutto in famiglia, tra la Lazio e lo spionaggio: Mau ce la mette tutta e chissà se riuscirà veramente a non farsi sorprendere da quanto appreso da Mihajlovic.



