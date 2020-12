Bologna, Miha furioso: "In ritiro fino a Natale. Noi sembravamo scapoli e ammogliati, loro professionisti"

"Da domani la squadra sarà in ritiro fino a Natale. Il primo tempo è stato disastroso, da scapoli e ammogliati: noi eravamo scapoli e ammogliati, loro i professionisti". Sono queste le parole colme di rabbia e delusione di Sinisa Mihajlovic, ai microfoni di Sky Sport, dopo il 5-1 subito dal Bologna per mano della Roma. Una gara chiusa quasi prima di iniziare con i felsinei che sono entrati in campo non con il giusto atteggiamento. Squadra in ritiro quindi da oggi per provare a ritrovare la retta via.

