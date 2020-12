Calciomercato, dalla Norvegia: "La Lazio tiene d'occhio Mannsverk. È il migliore in Obos Ligaen"

La Lazio tiene d'occhio Sivert Mannsverk. Si tratta di un centrocampista classe 2002, capitano del Sogndal da inizio stagione, quando aveva solamente 17 anni. Il calciatore è stato appena nominato migliore dell'Obos Ligaen, la Serie B norvegese. Le prestazioni del giovane talento, ottime nonostante la mancata promozione della squadra nella massima serie, non sono passate inosservate agli occhi delle big d'Europa, che vorrebbero puntare su di lui per il futuro. Oltre alla Lazio, che lo segue da tempo, anche Bologna e Ajax avrebbero appuntato il suo nome sul proprio taccuino. Lo riporta eurosport.no, che aggiunge alcune dichiarazioni di Mannsverk, rilasciate quando la stagione non si era ancora conclusa: "Ovviamente è molto interessante che club importanti pensino a me. Ma ho detto abbastanza chiaramente al mio agente che non voglio sentire nulla su queste cose durante il campionato". Magari ora che l'Obos Ligaen si è conclusa vorrà prendere in considerazione l'ipotesi di approdare in Europa?

