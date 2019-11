Bologna, Mihajlovic a Casteldebole: dopo un mese torna sul campo

Sinisa Mihajlovic non si arrende. Come un guerriero, continua la sua battaglia contro la malattia. E per uno come lui, la cura migliore non poteva che essere il calcio. Per questo motivo l'allenatore del Bologna oggi si è precipitato sul campo di allenamento a Casteldebole, per fare visita ai giocatori durante la seduta. È passato un mese, ieri la fine delle cure al momento previste e il permesso dei medici: abbracci e sorrisi per l'ex Lazio. Il rettangolo verde e l'affetto dei suoi ragazzi sono un toccasana per Mihajlovic, che con il solito spirito di chi non si arrende mai continua a combattere instancabilmente. Avrà due giorni di riposo dalle terapie, poi riprenderà le cure all'ospedale Sant'Orsola.