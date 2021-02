Bologna, Mihajlovic si sbilancia: "A marzo avremo il pubblico sugli spalti"

"Penso che noi a marzo, qui in Emilia-Romagna, avremo il pubblico in campo: non so quanti, ma sicuramente li avremo". Lo ha detto l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic durante la conferenza stampa di presentazione del match contro il Benevento. "Non lo sapevate? Allora ve la do io la notizia. Comunque, grazie a Bonaccini. Coi tamponi rapidi potremmo essere la prima società a riavere almeno il 30% dei tifosi sugli spalti", ha proseguito l'allenatore rossoblù invitando però i giornalisti presenti a non prenderlo sul serio. Sempre a proposito di tifosi Mihajlovic ha affermato: "Ci mancano, vedere lo stadio pieno è un'altra emozione. Sono curioso di sapere - ha aggiunto - come sarà quando torneranno, penso che le prime partite saranno difficili come lo sono state le prime senza pubblico".

