Inter - Lazio, Marani ci va cauto: "Sarà un esame difficile per i nerazzurri"

Ancora qualche giorno e poi sarà il turno di Inter - Lazio, in programma domenica sera alle 20.45 a San Siro. Nell'attesa, Matteo Marani, ospite negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sulla sfida, sottolineando la difficoltà della gara per la squadra di Conte, che troverà di fronte a sé un gruppo in ottima forma: "La sfida alla Lazio sarà un esame difficile per i nerazzurri. I biancocelesti arrivano da sette vittorie consecutive, non sarà facile. Si tratta di una gara complicata. Il turno di campionato favorisce il Milan, impegnato con lo Spezia, visto anche il match tra Napoli e Juventus".

