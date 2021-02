Lazio, Garlaschelli: "Importante fare punti a Milano. Tra Barella e Milinkovic..."

L'ex attaccante biancoceleste Renzo Garlaschelli ha detto la sua sulla Lazio, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Sarà una sfida divertente quella con i nerazzuri. L'Inter non vive un grande momento ma è stata costruita per vincere lo scudetto. La Lazio sta facendo bene e deve cercare di non perdere per restare nella scia delle grandi in classifica. Tecnicamente i biancocelesti hanno qualcosa in più dei nerazzurri a centrocampo, che forse hanno una difesa più solida. Gol contro l'Inter? Me ne ricordo uno molto bello realizzato a San Siro, purtroppo in una sconfitta per 3-1, ma quell'anno poi vincemmo lo scudetto ".

DIFFERENZE - “Se potessi, non scambierei nessun giocatore tra Lazio e Inter. La squadra di Conte non offre un gran gioco, ha calciatori importanti ma i biancocelesti non sono da meno. Barella o Milinkovic? Barella sta facendo bene ma il serbo è un calciatore completo che sa fare tutto. I ragazzi di Inzaghi sapranno giocarsela al meglio domenica ".

CLASSIFICA - “La Lazio può tranquillamente giocarsela per il quarto posto. Il Milan sta dimostrando di essere una grande squadra e può ambire al titolo, così come l'Inter nonostante non entusiasmi troppo. Immobile? È un attaccante completo che è migliorato molto negli anni “.

LEIVA - “Forse è tornato ai suoi livelli ma la squadra gira attorno a 11/12 calciatori, e se ci sono defezioni o infortuni la rosa perde qualche valore. Non sarà facile sostituire un calciatore come Leiva per il ruolo fondamentale che ha in campo sul mercato “.

