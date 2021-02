Lazio, nostalgia Pancaro: i ricordi dei trionfi su Instagram - FOTO e VIDEO

Un cross perfetto, pennellato su misura per la testa di Stankovic che colpisce e segna. Sono le immagini postate sul profilo Instagram da Giuseppe Pancaro, ex difensore della Lazio, che ha poi caricato anche un'Instagram Stories nella quale si vede alzare al cielo uno dei tanti trofei vinti in carriera con i biancocelesti, in compagnia di Simeone e Peruzzi.

